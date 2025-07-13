Малышев ответил на вопрос о сговоре «Спартака» с «Зенитом» по Сергееву: «Вам самому не смешно?»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на информацию о сговоре между московским клубом и «Зенитом» по трансферу форварда Ивана Сергеева.

4 июля 30-летний футболист перешел из «Крыльев Советов» в московское «Динамо». Он подписал контракт с бело-голубыми до 2028 года.

— Была информация в СМИ, что «Зенит» и «Спартак» сговорились, чтобы Сергеев не перешел в «Динамо».

— Вам самому не смешно, что «Зенит» и «Спартак» сговорились?

Сергеев выступал за «Зенит» с 2022 по 2024 год. Летом СМИ сообщали о намерении питерцев вернуть футболиста, но, по данным «СЭ», это не соответствует действительности.