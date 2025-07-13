Губерниев о возможном возвращении Малкома в «Зенит»: «Он сильный легионер, такие нашему футболу нужны»

Журналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном возвращении нападающего Малкома в «Зенит».

«Если Малком вернется в «Зенит», то это будет суперприобретение. Команда заиграет новыми красками. Малком — тот футболист, который, действительно, помогал «Зениту». Он сильный легионер, такие нашему футболу нужны. Тем более у него паспорт российский! Можно одним махом двух зайцев убить», — сказал Губерниев «СЭ».

28-летний Малком перешел в «Аль-Хиляль» из «Зенита» летом 2023 года. С того момента он провел 98 матчей, забил 37 голов и сделал 31 результативную передачу.