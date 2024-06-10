Источник: «Ахмат» арендует защитника «Зенита» Адамова

Защитник «Зенита» Арсен Адамов на правах аренды перейдет в «Ахмат», утверждает журналист Иван Карпов.

По информации источника, у грозненцев не будет права выкупа.

Адамов перешел в «Зенит» в январе 2022 года. В минувшем сезоне он на правах аренды выступал за «Оренбург». 24-летний защитник провел 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Контракт Адамова с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года.