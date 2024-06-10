Гранат считает, что Гарре усилит «Краснодар»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре в «Краснодар».

Ранее о возможном трансфере 23-летнего аргентинца в «Краснодар» сообщил журналист Иван Карпов.

«Это явное усиление для «Краснодара». Он должен чувствовать себя лидером в такой команде, а в «Краснодаре» это будет тяжело. Класс игроков выше, чем в «Крыльях» и задачи перед клубом другие», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Гарре выступает за «Крылья» с января 2023 года. В минувшем сезоне он провел за команду 25 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.