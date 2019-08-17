«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» в чемпионате России

«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 6-го тура премьер-лиги (0:0). На 7-й минуте грозненцы остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Ризван Уциев за фол против хавбека Александра Ерохина.

«Зенит» набрал 14 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 7 баллами занимает 10-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — 0:0

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Дуглас Сантос, Смольников (Жирков, 46), Иванович, Ракицкий, Ригони (Кузяев, 83), Барриос, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 68), Дзюба, Азмун.

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Швец, Бериша (Роши, 62), Глушаков (Гащенков, 90+1), Исмаэл, Иванов (Понсе, 81).

Предупреждения: Бериша, 14. Смольников, 24. Роши, 66. Оздоев, 73. Ракицкий, 90+4. Нижич, 90+4.

Удаление: Уциев, 7 (срыв перспективной атаки).

Судьи: Матюнин. Сафьян (оба — Москва), Богач (Люберцы).

17 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

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