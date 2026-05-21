Источник: «Зенит» увеличил предложение по Аугусто из «Трабзонспора» до 15 миллионов евро

«Зенит» провел встречу с представителями «Трабзонспора» по поводу возможного трансфера нападающего Фелипе Аугусто, сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что по итогам переговоров сине-бело-голубые повысили свое первоначальное предложение, которое зимой составляло 10 миллионов евро плюс бонусы, до 15 миллионов евро.

Ранее Puskas Sports сообщал, что «Трабзонспору» также сделал предложение «Спартак» по трансферу 22-летнего форварда.

Аугусто перешел в турецкую команду летом 2025 года из бельгийского «Серкль Брюгге» за 5 миллионов евро. В сезоне-2025/26 он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забив 15 голов. Его контракт с «Трабзонспором» рассчитан до лета 2029-го, а рыночная стоимость по версии Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

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