Павлюченко считает, что «Ротор» потерял шансы на выход в РПЛ после первой игры с «Акроном»

Бывший нападающий «Ротора» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» высказался о первом VK Видео переходном матче волгоградцев против «Акрона» (0:2).

«Ротору», конечно, будет тяжело после первой игры. Думаю, шансов у них нет. Я очень переживаю за клуб, я там играл и слежу за их результатами. Но шансов ноль. Бывает чудо, но я в него не верю. Потому что 0:2 после первого матча — это приговор», — сказал Павлюченко «СЭ».

Ответная игра пройдет 23 мая в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и начнется в 18.30 по московскому времени.

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