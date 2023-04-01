В субботу, 1 апреля состоится матч 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице с 48 очками, «Урал» идет на десятой строчке с 25 очками.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».