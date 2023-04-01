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Гершкович не обижен за то, что ему не дали нанести символический удар перед матчем между «Динамо» и «Сочи»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Динамо» Михаил Гершкович заявил, что не обижен на свой родной клуб за то, что ему не дали нанести первый удар перед матчем 21-го тура чемпионата России «Динамо» — «Сочи» (0:2).

«Какая обида? Все правильно. Юрий Маликов и его сын Дмитрий — это давние болельщики «Динамо» и мои хорошие знакомые. С отцом [Юрием Маликовым] мы достаточно часто пересекались еще с советских времен. Дима тоже болельщик «Динамо». Я считаю, что это очень правильное решение — дать им возможность выйти на футбольное поле и сделать первый удар по мячу. Это как раз вписывалось в тот сценарий, который придумали. Нет никаких проблем. Наоборот, я очень рад», — приводит «Спорт День За Днем» слова Гершковича.

После этого матча «Динамо» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. «Сочи» с 31 баллом располагается на восьмой строчке.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gershkovich-ne-obizhen-za-to-chto-emu-ne-dali-nanesti-simvolicheskiy-udar-pered-matchem-dinamo-sochi
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