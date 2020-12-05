РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Матвеев о разгроме от «Зенита»: «Сложно было выходить на второй тайм»

21:34

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал разгром от «Зенита» (1:5) в матче 17-го тура Тинькофф-РПЛ.

— Рассыпались, пропустили необязательный гол, стали играть в авантюрный футбол, с «Зенитом» так нельзя играть, с учетом его мастерства, — сказал Матвеев в эфире «Матч премьер». — Сложно было выходить на второй тайм, но я попросил ребят играть до конца. Они профессионалы и должны выполнять работу.

Зенит — Урал

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир