Матвеев о разгроме от «Зенита»: «Сложно было выходить на второй тайм»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал разгром от «Зенита» (1:5) в матче 17-го тура Тинькофф-РПЛ.

— Рассыпались, пропустили необязательный гол, стали играть в авантюрный футбол, с «Зенитом» так нельзя играть, с учетом его мастерства, — сказал Матвеев в эфире «Матч премьер». — Сложно было выходить на второй тайм, но я попросил ребят играть до конца. Они профессионалы и должны выполнять работу.