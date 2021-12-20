«Зенит» сыграет с «Ботевом» и «Жилиной» на первом зимнем сборе в Дубае

Пресс-служба «Зенита» назвала соперников петербургской команды по контрольным матчам на первом тренировочном сборе в Дубае.

22 января «Зенит» сыграет с болгарским «Ботевом», а 25 января встретится со словацкой «Жилиной».

После 18 туров Тинькофф РПЛ петербургская команда набрала 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице.