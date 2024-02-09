Капленко рассказал, что с приходом Деограсии в «Оренбурге» стало больше дисциплины

Полузащитник «Балтики» Кирилл Капленко, ранее выступавший за «Оренбург», рассказал о работе под руководством Давида Деограсии.

«С его приходом точно стало больше дисциплины. В тренировочном процессе, на поле и за его пределами. К примеру, в командных выходах нужно ходить в одинаковых кроссовках, обязательно посещать совместные завтраки, обеды и ужины, приходить вовремя или заранее. Раньше было как-то посвободнее», — приводит слова Капленко Metaratings.by.

Деограсия возглавил «Оренбург» в конце августа 2023 года после отставки Иржи Ярошика. По итогам 18 туров команда с 15 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 8 февраля оренбуржцы уступили «Динамо» в товарищеском матче на сборах в Турции (1:4).