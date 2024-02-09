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9 февраля, 18:24

Капленко рассказал, что с приходом Деограсии в «Оренбурге» стало больше дисциплины

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Балтики» Кирилл Капленко, ранее выступавший за «Оренбург», рассказал о работе под руководством Давида Деограсии.

«С его приходом точно стало больше дисциплины. В тренировочном процессе, на поле и за его пределами. К примеру, в командных выходах нужно ходить в одинаковых кроссовках, обязательно посещать совместные завтраки, обеды и ужины, приходить вовремя или заранее. Раньше было как-то посвободнее», — приводит слова Капленко Metaratings.by.

Деограсия возглавил «Оренбург» в конце августа 2023 года после отставки Иржи Ярошика. По итогам 18 туров команда с 15 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 8 февраля оренбуржцы уступили «Динамо» в товарищеском матче на сборах в Турции (1:4).

Источник: https://metaratings.ru/news/kaplenko-s-prikhodom-deograsii-v-orenburge-tochno-stalo-bolshe-discipliny-332531/
Кирилл Капленко
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ФК Оренбург
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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