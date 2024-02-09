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9 февраля, 18:46

Аленичев заявил, что обязательно попробует пригласить Жозе Моуринью в Москву

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Порту» Дмитрий Аленичев рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером португальского клуба Жозе Моуринью.

«Буквально год назад я его поздравлял с 60-летним юбилеем. Понятно, что пока он был занят работой в «Роме», у меня не получалось с ним связываться. Помню, как он прилетел ко мне на мой прощальный матч, поскольку тогда только покинул «Челси» и был без работы. Одним звонком я его пригласил, и через два дня он уже прилетел. Великий тренер и великий человек. Сейчас он тоже без работы, обязательно попробую его пригласить весной или летом на какие-то мероприятия в Москве, если смогу в этом поучаствовать», — приводит слова Аленичева Metaratings.ru.

Моуринью 16 января уволили из «Ромы». Вместо него главным тренером римлян стал Даниеле Де Росси.

Источник: https://metaratings.ru/news/alenichev-obyazatelno-poprobuyu-priglasit-zhoze-mourinyu-v-moskvu-332492/
Дмитрий Аленичев
Футбол
РПЛ
Жозе Моуринью
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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13
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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