«Зенит» на своем поле сыграет со «Спартаком» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу в субботу, 2 марта. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, Россия. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ.

Ключевые события встречи «Зенит» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ».

«Зенит» после 18 туров идет на втором в чемпионате России. Команда из Санкт-Петербурга набрала 36 очков и отстает от «Краснодара» на два очка. В активе «Спартака» 30 баллов, московский клуб идет на 5-м месте в РПЛ.

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