Рябчук — о жесте Медведева: «Посмотрим на итог»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в интервью «СЭ» высказался о жесте председателя правления «Зенита» Александра Медведева в адрес красно-белых.

«Видел-видел (жест гендиректора «Зенита». - Прим. «СЭ» ). Мне попалось это где-то в соцсетях. Ну что тут сказать? Это футбол. И много говорить до матча тут не стоит. Посмотрим на итог», — сказал Рябчук «СЭ».

«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в чемпионате России, набрав 30 очков. «Зенит» занимает второе место с 36 очками.