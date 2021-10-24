«Зенит» — «Спартак»: Дзюба остался в запасе, Рассказов выйдет на поле с первых минут
Стали известны составы «Зенита» и «Спартака» на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ.
Один из лучших бомбардиров «Зенита» в нынешнем розыгрыше РПЛ Артем Дзюба остался в запасе. У красно-белых с первых минут появится защитник Николай Рассказов, который заменит дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек Самюэля Жиго.
«Зенит»: Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун.
Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулев, Ерохин, Сутормин, Кравцов, Дзюба, Кузнецов.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Литвинов, Айртон, Кофрие, Зобнин, Промес, Мозес, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Бакаев, Ломовицкий, Игнатов, Мельников, Хендрикс.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 24 октября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю