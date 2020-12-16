«Зенит» — «Спартак»: после драки фанатов на стадион ввели ОМОН
На матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» произошла потасовка с участием болельщиков обеих команд. После этого на стадионе появился ОМОН.
Драка! ? pic.twitter.com/zpJXwUuo3R— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 16, 2020
Болельщики «Спартака» расположились на одном из секторов, их заметили рядом сидящие поклонники «Зенита». Напомним, что «Зенит» официально не выделил красно-белым билетную квоту.
Отгородили. Поможет ли? pic.twitter.com/Lqpj7BdX6v— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 16, 2020
Звучали обидные кричалки, стороны начали выяснять отношения, после чего началась потасовка.
Таааааааак pic.twitter.com/dtbXkxAElc— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 16, 2020
К сектору с красно-белыми стали подтягиваться болельщики «Зенита» с других секторов. На стадион зашли сотрудники ОМОН, у сектора со спартаковскими болельщиками выставили дополнительную цепочку стюардов. Болельщики обеих команд продолжили оскорблять друг друга обидными кричалками вперемешку со стандартными фанатскими зарядами.
После этого под нецензурные заряды болельщиков «Зенита» фанатов «Спартака» увели с трибуны и пересадили на другие места.
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