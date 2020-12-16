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«Зенит» — «Спартак»: после драки фанатов на стадион ввели ОМОН

20:15
Болельщики «Спартака» на матче с «Зенитом». Фото Twitter
Болельщики «Спартака» на матче с «Зенитом». Фото Twitter
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На матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» произошла потасовка с участием болельщиков обеих команд. После этого на стадионе появился ОМОН.

Болельщики «Спартака» расположились на одном из секторов, их заметили рядом сидящие поклонники «Зенита». Напомним, что «Зенит» официально не выделил красно-белым билетную квоту.

Звучали обидные кричалки, стороны начали выяснять отношения, после чего началась потасовка.

К сектору с красно-белыми стали подтягиваться болельщики «Зенита» с других секторов. На стадион зашли сотрудники ОМОН, у сектора со спартаковскими болельщиками выставили дополнительную цепочку стюардов. Болельщики обеих команд продолжили оскорблять друг друга обидными кричалками вперемешку со стандартными фанатскими зарядами.

После этого под нецензурные заряды болельщиков «Зенита» фанатов «Спартака» увели с трибуны и пересадили на другие места.

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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