«Зенит» составил сборную из тренеров по числу матчей с командой

«Зенит» в Twitter опубликовал сборную из тренеров, которые возглавляли клуб, по количеству матчей с командой.

Состав выглядит следующим образом: Рапопорт (14 матчей), Голубев (47), Зонин (162), Давыдов (56), Семак (80), Адвокаат (139), Садырин (262), Спаллетти (184), Морозов (323), Бышовец (71), Петржела (145).

В запасе остались Бирюков (10), Лемешев (48), Манчини (45), Федоров (89), Завидонов (54), Жарков (79), Луческу (41).