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«Зенит» — «Сочи»: Кержаков и Мусаев выйдут в стартовом составе

8 июля 2020, 16:44
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Стал известен состав «Зенита» на матч 27-го Тинькофф-РПЛ против «Сочи». Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 18:00 мск.

На стадионе петербуржцы получат кубок чемпионата России после досрочной победы в турнире.

Стартовый состав: Кержаков, Смольников, Ракицкий, Осорио, Жирков, Сутормин, Мусаев, Барриос, Малком, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Васютин, Караваев, Маммана, Прохин, Сантос, Шатов, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Азмун, Ригони, Шамкин.

В заявку на игру не попали вратарь Андрей Лунев и защитник Бранислав Иванович.

Зенит — Сочи

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13326.html

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