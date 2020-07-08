«Зенит» — «Сочи»: Кержаков и Мусаев выйдут в стартовом составе
8 июля 2020, 16:44
Стал известен состав «Зенита» на матч 27-го Тинькофф-РПЛ против «Сочи». Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 18:00 мск.
На стадионе петербуржцы получат кубок чемпионата России после досрочной победы в турнире.
Стартовый состав: Кержаков, Смольников, Ракицкий, Осорио, Жирков, Сутормин, Мусаев, Барриос, Малком, Дриусси, Дзюба.
Запасные: Васютин, Караваев, Маммана, Прохин, Сантос, Шатов, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Азмун, Ригони, Шамкин.
В заявку на игру не попали вратарь Андрей Лунев и защитник Бранислав Иванович.
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