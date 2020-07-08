Стал известен состав «Зенита» на матч 27-го Тинькофф-РПЛ против «Сочи». Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 18:00 мск.

На стадионе петербуржцы получат кубок чемпионата России после досрочной победы в турнире.

Стартовый состав: Кержаков, Смольников, Ракицкий, Осорио, Жирков, Сутормин, Мусаев, Барриос, Малком, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Васютин, Караваев, Маммана, Прохин, Сантос, Шатов, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Азмун, Ригони, Шамкин.

В заявку на игру не попали вратарь Андрей Лунев и защитник Бранислав Иванович.