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«Зенит» — «Сочи»: Ерохин увеличил преимущество хозяев

14:26
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отличился в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Он увеличил преимущество хозяев в матче — 2:0.

Зенит — Сочи

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