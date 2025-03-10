«Зенит» собирается подать заявление в КДК по «делу Вендела» 11 марта

Как стало известно «СЭ», «Зенит» 11 марта планирует подать заявление в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку полузащитнику Венделу, полученную за неприличный жест в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом».

В понедельник, 10 марта, сине-бело-голубые собирали доказательства, связанные с расистскими оскорблениями от болельщиков «Факела». В клубе надеются, что благодаря им удаление бразильца будет отменено. Заседание КДК пройдет в четверг, 13 марта.

В следующем туре «Зенит» сыграет со «Спартаком» 16 марта на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19.45 по московскому времени.