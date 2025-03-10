Яковлев: «Уверен, впереди у «Крыльев Советов» 10 побед, Осинькин справится»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев уверен, что команда одержит 10 побед в оставшихся турах.

«Я уверен, что впереди у нас 10 побед, и Осинькин с этим вопросом справится. А дальше уже сезон завершим, сядем и будем обсуждать», — цитирует Яковлева «РБ Спорт».

После возобновления чемпионата «Крылья» сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) в 19-м туре и уступили «Акрону» (0:2) в матче 20-го тура. Следующую игру самарская команда проведет 15 марта против махачкалинского «Динамо».

«Крылья Советов» с 19 очками располагаются на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.