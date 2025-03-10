Шнайдер поздравила Дзюбу с рекордом

13-я ракетка мира Диана Шнайдер поздравила форварда «Акрона» Артема Дзюбу с рекордом по голам в истории российского футбола.

«Хочу поздравить всех фанатов «Акрона» и Артема Дзюбу со становлением лучшим бомбардиром в истории российского футбола», — приводит слова Шнайдер клубная пресс-служба.

Дзюба опередил Александра Кержакова и единолично возглавил «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

Дзюба забил 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).

Контракт 36-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до лета 2025 года.