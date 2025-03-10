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10 марта 2025, 21:23

Шнайдер поздравила Дзюбу с рекордом

Камила Абдурахманова
корреспондент

13-я ракетка мира Диана Шнайдер поздравила форварда «Акрона» Артема Дзюбу с рекордом по голам в истории российского футбола.

«Хочу поздравить всех фанатов «Акрона» и Артема Дзюбу со становлением лучшим бомбардиром в истории российского футбола», — приводит слова Шнайдер клубная пресс-служба.

Дзюба опередил Александра Кержакова и единолично возглавил «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.
Дзюба забил 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).

Контракт 36-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Telegram-канал «Акрона»
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Артем Дзюба
ФК Акрон
Диана Шнайдер
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
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