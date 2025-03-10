Шнайдер поздравила Дзюбу с рекордом
13-я ракетка мира Диана Шнайдер поздравила форварда «Акрона» Артема Дзюбу с рекордом по голам в истории российского футбола.
«Хочу поздравить всех фанатов «Акрона» и Артема Дзюбу со становлением лучшим бомбардиром в истории российского футбола», — приводит слова Шнайдер клубная пресс-служба.
Дзюба опередил Александра Кержакова и единолично возглавил «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.
Дзюба забил 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).
Контракт 36-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Telegram-канал «Акрона»
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|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
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|26.07
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