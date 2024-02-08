«Зенит» — «Шанхай Шэньхуа»: Кассьерра оформил дубль

«Зенит» забил третий гол в матче с «Шанхай Шэньхуа» в Кубке равноправия — 3:0.

В начале второго тайма отметился нападающий Матео Кассьерра, оформив дубль.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.