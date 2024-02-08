Тарханов: «Игра Угальде против «Ростова» — провал. Я не видел его на поле»

Российский тренер Александр Тарханов поделился впечатлениями об игре форварда «Спартака» Манфреда Угальде в матче против «Ростова» (0:3).

«Игра Угальде против «Ростова» — провал. Я вообще не видел его на поле, он не был заметен. Если ты умеешь играть в футбол, то с первого же матча ты должен выйти и показать свой уровень. Адаптация? Это все отмазки. Пока что трудно оценить этот трансфер», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Угальде перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Твенте». 21-летний футболист в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

1 февраля главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подписание форварда.

По информации СМИ, красно-белые заплатили за игрока порядка 13 миллионов евро.