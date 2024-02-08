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8 февраля, 18:14

Тарханов: «Игра Угальде против «Ростова» — провал. Я не видел его на поле»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов поделился впечатлениями об игре форварда «Спартака» Манфреда Угальде в матче против «Ростова» (0:3).

«Игра Угальде против «Ростова» — провал. Я вообще не видел его на поле, он не был заметен. Если ты умеешь играть в футбол, то с первого же матча ты должен выйти и показать свой уровень. Адаптация? Это все отмазки. Пока что трудно оценить этот трансфер», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Угальде перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Твенте». 21-летний футболист в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

1 февраля главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подписание форварда.

По информации СМИ, красно-белые заплатили за игрока порядка 13 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-igra-ugal-de-protiv-rostova-proval-ya-ne-videl-ego-na-pole/
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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