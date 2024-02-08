Азмун — болельщикам «Зенита»: «Я люблю вас, наши колхозники»

Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун передал привет фанатам питерского клуба и признался, что скучает по ним.

«Я передаю всем привет! Самое важное, что хочу сказать, что я очень скучаю по фанатам «Зенита». Я люблю вас, наши колхозники!» — передает слова Азмуна пресс-служба «Зенита».

29-летний иранец выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год, стал в его составе четырехкратным чемпионом России, выиграл Кубок и два Суперкубка страны. Зимой 2022-го он перешел в «Байер». С 2023 года играет в аренде за «Рому».