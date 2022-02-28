В понедельник, 28 декабря, состоится матч 19-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом круге питерцы обыграли соперника со счетом 3:1. В турнирной таблице казанцы идут только на 11-м месте, а «Зенит» — второй на данный момент после победы «Динамо».

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Зенит» — «Рубин» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.