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Судейство

Сегодня, 18:05

«Проверять судей на полиграфе — дикость и позор». Романцев — о судействе в России

Олег Романцев раскритиковал практику проверки судей на полиграфе
Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Global Look Press

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев дал оценку практике проверки футбольных судей на полиграфе.

— Всегда старался избегать судейской темы, поскольку и со «Спартаком», и со сборной не раз приходилось терять очки из-за непонятных фокусов арбитров. Да и не одному мне — спросите любого тренера. Что касается приглашения иностранцев на роль спасителей судейской отрасли и наведении в ней порядка, то я всегда был против такого подхода к решению подобных проблем. Как в свое время был противником приглашения иностранцев для обслуживания матчей чемпионата страны. Были ведь у нас арбитры, которых уважал весь футбольный мир: Николай Латышев, Иван Лукьянов, Павел Казаков, Сергей Алимов. И то, как они вели себя на поле, вызывало не только уважение к ним, но и доверие, которое, к сожалению, сейчас утеряно. А то, что опять руководить российскими арбитрами будет очередной иностранец, лишний раз говорит об этом. И сколько это будет продолжаться, сказать не берусь, поскольку идея приглашения иностранцев принадлежит не мне.

Паоло Ваноли. «Меня удивило назначение Ваноли, но я желаю ему успехов». Романцев — о «Спартаке», ЦСКА и судейских скандалах

— Новый глава судей собирается отменить проверку судей на полиграфе. Как вы к этому относитесь?

— Ай да молодец португалец! Значит, уже не зря к нам приехал. А если серьезно, то, когда я услышал про проверку судей на полиграфе, ушам своим не поверил. Это же дикость, позор для футбола! И дело даже не в том, что показания, полученные на этом аппарате, не являются для суда доказательством вины. Ну как можно такую грязь притаскивать в футбол, где ее и без полиграфа хватало?

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси 10
Ливерпуль 11
Матч завершен (ПЕН)

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
Олег Романцев
Витор Перейра
3
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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