Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев дал оценку практике проверки футбольных судей на полиграфе.

— Всегда старался избегать судейской темы, поскольку и со «Спартаком», и со сборной не раз приходилось терять очки из-за непонятных фокусов арбитров. Да и не одному мне — спросите любого тренера. Что касается приглашения иностранцев на роль спасителей судейской отрасли и наведении в ней порядка, то я всегда был против такого подхода к решению подобных проблем. Как в свое время был противником приглашения иностранцев для обслуживания матчей чемпионата страны. Были ведь у нас арбитры, которых уважал весь футбольный мир: Николай Латышев, Иван Лукьянов, Павел Казаков, Сергей Алимов. И то, как они вели себя на поле, вызывало не только уважение к ним, но и доверие, которое, к сожалению, сейчас утеряно. А то, что опять руководить российскими арбитрами будет очередной иностранец, лишний раз говорит об этом. И сколько это будет продолжаться, сказать не берусь, поскольку идея приглашения иностранцев принадлежит не мне.

— Новый глава судей собирается отменить проверку судей на полиграфе. Как вы к этому относитесь?

— Ай да молодец португалец! Значит, уже не зря к нам приехал. А если серьезно, то, когда я услышал про проверку судей на полиграфе, ушам своим не поверил. Это же дикость, позор для футбола! И дело даже не в том, что показания, полученные на этом аппарате, не являются для суда доказательством вины. Ну как можно такую грязь притаскивать в футбол, где ее и без полиграфа хватало?