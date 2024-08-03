«Зенит» — «Ростов»: Кассьерра довел счет до разгромного

«Зенит» забил третий мяч в матче против «Ростова» в третьем туре РПЛ — 3:0.

На 33-й минуте за хозяев забил Матео Кассьерра.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».