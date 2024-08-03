«Зенит» — «Ростов»: Глушенков удвоил преимущество хозяев

«Зенит» удвоил преимущество в счете в матче против «Ростова» в третьем туре РПЛ — 2:0.

На 25-й минуте за хозяев забил Максим Глушенков. 25-летний футболист забил четвертый гол в текущем розыгрыше РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».