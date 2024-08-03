«Зенит» — «Ростов»: Глушенков оформил дубль

«Зенит» забил четвертый мяч в матче против «Ростова» в третьем туре РПЛ — 4:0.

На 36-й минуте свой второй мяч в этом матче забил Максим Глушенков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».