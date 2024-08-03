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«Зенит» — «Ростов»: Глушенков оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» забил четвертый мяч в матче против «Ростова» в третьем туре РПЛ — 4:0.

На 36-й минуте свой второй мяч в этом матче забил Максим Глушенков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

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1
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
2
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
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12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
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