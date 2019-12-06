«Зенит» разгромил «Динамо» в Санкт-Петербурге. Фанаты ушли до гола Дзюбы

«Зенит» с разгромным счетом победил «Динамо» в матче 19-го тура премьер-лиги (3:0). Голами в первом тайме отметились нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба, а также защитник Бранислав Иванович.

На 40-й минуте фанаты с виража питерцев и гостевой трибуны покинули свои места.

«Зенит» набрал 45 очков и укрепил свое преимущество в турнирной таблице. Отрыв от идущего вторым «Локомотива» — 11 баллов. Третье место у «Краснодара» — 34 очка, четвертое — у ЦСКА — 33. Завтра «быки» примут армейцев.

«Динамо» занимает 7-ю строчку, имея в активе 24 очка.

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Премьер-лига

19-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (3:0)

Голы: Азмун, 6 (1:0). Иванович, 35 (2:0). Дзюба, 45+1 (3:0).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Иванович (Осорио, 61), Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Барриос (Мусаев, 81), Ерохин, Шатов, Азмун, Дзюба (Краневиттер, 74).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Рыков (Евгеньев, 74), Ордец, Морозов, Шиманьски, Юсупов (Каборе, 59), Нойштедтер, Филипп, Рауш (Нжи, 57), Игбун.

Предупреждения: Шиманьски, 15. Филипп, 22. Ерохин, 26. Юсупов, 41.

Судьи: Волошин (Смоленск). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).

6 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

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