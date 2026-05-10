«Зенит» провел церемонию прощания с вратарем Михаилом Кержаковым после матча с «Сочи»

«Зенит» провел церемонию чествования вратаря Михаила Кержакова после домашнего матча 29-го тура чемпионата России против «Сочи».

В воскресенье, 10 мая, питерцы на «Газпром Арене» победили сочинцев со счетом 2:1. 39-летний голкипер не принял участия в игре, однако после окончания матча вышел на поле, чтобы попрощаться с болельщиками. Футболисты «Зенита» выстроились в коридор и под аплодисменты проводили Кержакова, тот, в свою очередь, не смог сдержать слез.

6 мая сине-бело-голубые объявили о решении вратаря завершить карьеру.

Кержаков — воспитанник «Зенита». В сезонах-2024/25 и 2025/26 он не провел ни одного официального матча за команду. Всего в составе питерцев голкипер сыграл 138 матчей. С сине-бело-голубыми Кержаков семь раз становился чемпионом России, три раза выигрывал Кубок России и семь раз — Суперкубок страны.

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