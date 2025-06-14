«Зенит» против проведения РПЛ при участии 15 команд: «Хуже не придумаешь»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о ситуации с количеством участников РПЛ в сезоне-2025/26.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что один из топ-клубов РПЛ лоббирует идею провести чемпионат с участием 15 клубов.

«15 команд — хуже не придумаешь. Рваный тренировочный ритм», — сказал Медведев «СЭ».

По итогам сезона-2024/25 занявшие 12-е место в чемпионате России «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене команды должен принять РФС. Клубы РПЛ и ФНЛ поддержали кандидатуру «Пари НН», который в стыковых матчах уступил «Сочи» (2:1, 1:3).

Голосование бюро исполкома РФС началось 6 июня, однако результат опроса до сих пор неизвестен.