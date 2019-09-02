«Зенит» предлагал за Миранчуков 45 миллионов. «Локомотив» отказал

Сергей Егоров — о самой главной интриге летнего трансферного окна.

«СЭ» уже сообщал об интересе «Зенита» к братьям Миранчукам — Алексею и Антону. Эти полузащитники имеют великолепную перспективу, шикарную статистику в этом чемпионате и мечту — играть в зарубежной лиге. К Алексею присматривается «Барселона» — каталонцы следят за матчами «Локо», а главным тестом для игрока станет предстоящая Лига чемпионов, от результата в которой и будет зависеть судьба официального предложения.

А вот предложение от «Зенита», который раньше других среагировал на новый лимит (8+17 со следующего чемпионата) и понял большую, чем раньше, необходимость в россиянах, уже последовало.

По моим данным, питерцы были готовы заплатить за Миранчуков астрономические для российского рынка (если брать внутренние переходы) деньги — 45 миллионов евро. Но «Локомотив» ответил отказом

Стоит признать, что решение — пусть и непростое, но верное.

Во-первых, найти адекватную замену братьям за короткое время было крайне сложно, а заменить их россиянами вообще невозможно.

Во-вторых, категорически против трансфера был главный тренер команды Юрий Семин, и игра «Локо», когда по каким-то причинам на поле не находился хотя бы даже один из братьев, доказывала его правоту.

В третьих, у «Локо» высокие шансы на то, что команда в третий раз подряд финиширует в зоне Лиги чемпионов, что позволит заработать около 40-50 миллионов евро — то есть те самые деньги за Миранчуков. (Сергей Егоров)