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«Зенит» пожелал Кузяеву удачи во французском «Гавре»: «Спасибо за шесть великолепных лет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Далер Кузяев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» отреагировал на переход полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

В первом посте в Telegram-канале клуб пожелала игроку удачи: «Спасибо за шесть великолепных лет и множество трофеев, Далер! Удачи! Au Revoir!»

Затем «Зенит» опубликовал фото соцсетей «Гавра» и написал: «Можно забрать Далера из Петербурга, но нельзя забрать Петербург из Далера».

30-летний россиянин подписал контракт с французским клубом до конца июня 2025 года.

«Гавр» в сезоне-2022/23 занял первое место в лиге 2 и поднялся в лигу 1 — сильнейший дивизион чемпионата Франции.

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Зенит
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
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 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
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