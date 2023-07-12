«Зенит» пожелал Кузяеву удачи во французском «Гавре»: «Спасибо за шесть великолепных лет»

«Зенит» отреагировал на переход полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

В первом посте в Telegram-канале клуб пожелала игроку удачи: «Спасибо за шесть великолепных лет и множество трофеев, Далер! Удачи! Au Revoir!»

Затем «Зенит» опубликовал фото соцсетей «Гавра» и написал: «Можно забрать Далера из Петербурга, но нельзя забрать Петербург из Далера».

30-летний россиянин подписал контракт с французским клубом до конца июня 2025 года.

«Гавр» в сезоне-2022/23 занял первое место в лиге 2 и поднялся в лигу 1 — сильнейший дивизион чемпионата Франции.