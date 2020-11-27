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«Зенит» поздравил Кержакова с днем рождения

10:36
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«Зенит» в клубных соцсетях поздравил бывшего форварда команды Александра Кержакова с днем рождения. 27 ноября форварду исполняется 38 лет.

В составе питерского клуба Кержаков суммарно провел 13 сезонов, успев забить 161 мяч во всех турнирах. Вместе с «Зенитом» бывший нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двухкратным победителем Суперкубка страны.

«С днем рождения, легенда», — подписала пост пресс-служба клуба.

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