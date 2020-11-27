«Зенит» поздравил Кержакова с днем рождения
10:36
«Зенит» в клубных соцсетях поздравил бывшего форварда команды Александра Кержакова с днем рождения. 27 ноября форварду исполняется 38 лет.
В составе питерского клуба Кержаков суммарно провел 13 сезонов, успев забить 161 мяч во всех турнирах. Вместе с «Зенитом» бывший нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двухкратным победителем Суперкубка страны.
«С днем рождения, легенда», — подписала пост пресс-служба клуба.
С днем рождения, легенда! ??? pic.twitter.com/0XEgp2w52z— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) November 27, 2020
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