«Зенит» повторил свой рекорд по голам за тайм, но не превзошел достижение «Шинника» и «Сочи»
«Зенит» в шестой раз в истории забил пять голов в одном тайме чемпионата России. До «Локомотива» полдесятка голов за 45 минут получали еще две московских команды — ЦСКА и «Торпедо», а также «Мордовия», «Рубин» и «Ротор».
Самые результативные таймы «Зенита» в чемпионатах России
|
Дата
|
Матч
|
Тайм
|
Счет тайма
|
30.09.2001
|
ЦСКА (д) — 6:1
|
2-й
|
5:0
|
09.08.2014
|
Торпедо (д) — 8:1
|
2-й
|
5:1
|
26.10.2014
|
Мордовия (д) — 5:0
|
2-й
|
5:0
|
21.09.2019
|
Рубин (д) — 5:0
|
2-й
|
5:0
|
24.04.2021
|
Ротор (д) — 6:0
|
2-й
|
5:0
|
30.07.2022
|
Локомотив (д) — 5:0
|
2-й
|
5:0
Любопытно, что рекорд чемпионата по разности мячей в одном тайме принадлежит не чемпионам России ЦСКА и «Локомотиву», позволившим соперникам себя огорчить, а «Шиннику» и «Сочи». В 2002 году ярославцы разгромили «Анжи», шесть раз огорчив боснийского голкипера Амела Муйчиновича после перерыва, а черноморцы в 2020-м выиграли второй тайм у ростовской молодежи — 6:0.
Команды, забившие шесть голов в одном тайме чемпионата России
|
Дата
|
Клуб
|
Матч
|
Тайм
|
Счет тайма
|
09.07.2002
|
Шинник
|
Анжи (д) — 6:0
|
2-й
|
6:0
|
19.06.2020
|
Сочи
|
Ростов (д) — 10:1
|
2-й
|
6:0
|
20.08.2015
|
ЦСКА
|
Мордовия (г) — 6:4
|
2-й
|
6:1
|
01.12.2016
|
Локомотив
|
Томь (г) — 6:1
|
2-й
|
6:1
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
3
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
4
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0