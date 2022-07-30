«Зенит» повторил свой рекорд по голам за тайм, но не превзошел достижение «Шинника» и «Сочи»

«Зенит» в шестой раз в истории забил пять голов в одном тайме чемпионата России. До «Локомотива» полдесятка голов за 45 минут получали еще две московских команды — ЦСКА и «Торпедо», а также «Мордовия», «Рубин» и «Ротор».

Самые результативные таймы «Зенита» в чемпионатах России

Дата Матч Тайм Счет тайма 30.09.2001 ЦСКА (д) — 6:1 2-й 5:0 09.08.2014 Торпедо (д) — 8:1 2-й 5:1 26.10.2014 Мордовия (д) — 5:0 2-й 5:0 21.09.2019 Рубин (д) — 5:0 2-й 5:0 24.04.2021 Ротор (д) — 6:0 2-й 5:0 30.07.2022 Локомотив (д) — 5:0 2-й 5:0

Любопытно, что рекорд чемпионата по разности мячей в одном тайме принадлежит не чемпионам России ЦСКА и «Локомотиву», позволившим соперникам себя огорчить, а «Шиннику» и «Сочи». В 2002 году ярославцы разгромили «Анжи», шесть раз огорчив боснийского голкипера Амела Муйчиновича после перерыва, а черноморцы в 2020-м выиграли второй тайм у ростовской молодежи — 6:0.

Команды, забившие шесть голов в одном тайме чемпионата России