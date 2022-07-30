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Циннбауэр о ситуации перед третьим голом «Зенита»: «Увидел, что происходят какие-то манипуляции»

Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр объяснил ситуацию перед третьим голом «Зенита»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал итог матча 3-го тура российской премьер-лиги против «Зенита» (0:5).

— Что произошло перед третьим голом? Почему не удалось сделать замену? Как вам это объяснил судья?

— Главный судья сказал после игры, что он не видел момент. Он должен был получить подсказку с бровки. Наш футболист был унесен с поля, сразу же команда хотела выпустить игрока. Мы дали знак судьям о том, что будет замена — раньше, чем «Зенит». Наше табло было готово, «Зенит» тоже готовил замену. Потом я со скамейки увидел, что происходят какие-то манипуляции. Игроки «Зенита» вышли на поле, а нам было отказано по каким-то причинам.

«Зенит» набрал 7 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. «Локомотив» откатился на 12-ю строчку.

В следующем туре «Зенит» 6 августа в гостях сыграет против «Ахмата». «Локомотив» в этот же день также на выезде сыграет с «Краснодаром».

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⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 2
Манчестер Сити 1
2-й тайм

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
8
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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