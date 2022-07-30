Циннбауэр о ситуации перед третьим голом «Зенита»: «Увидел, что происходят какие-то манипуляции»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал итог матча 3-го тура российской премьер-лиги против «Зенита» (0:5).

— Что произошло перед третьим голом? Почему не удалось сделать замену? Как вам это объяснил судья?

— Главный судья сказал после игры, что он не видел момент. Он должен был получить подсказку с бровки. Наш футболист был унесен с поля, сразу же команда хотела выпустить игрока. Мы дали знак судьям о том, что будет замена — раньше, чем «Зенит». Наше табло было готово, «Зенит» тоже готовил замену. Потом я со скамейки увидел, что происходят какие-то манипуляции. Игроки «Зенита» вышли на поле, а нам было отказано по каким-то причинам.

«Зенит» набрал 7 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. «Локомотив» откатился на 12-ю строчку.

В следующем туре «Зенит» 6 августа в гостях сыграет против «Ахмата». «Локомотив» в этот же день также на выезде сыграет с «Краснодаром».