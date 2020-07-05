«Зенит» победил «Краснодар» и выиграл золото премьер-лиги!

«Зенит» победил «Краснодар» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга победила со счетом 4:2.

Сердар Азмун открыл счет уже в самом начале матча после ошибки Юрия Газинского. Положение выровнял Даниил Уткин.

Вскоре Андрей Лунев отразил пенальти от Вандерсона, а через несколько минут одиннадцатиметровый был назначен уже в ворота «Краснодара» — Артем Дзюба ошибки не допустил.

В начале второго тайма Уткин оформил дубль, но уже в следующей атаке Азмун снова вывел питерцев вперед. Точку в матче поставил Алексей Сутормин.

«Зенит» набрал 62 очка и обеспечил себе чемпионский титул. Впервые в истории российского футбола чемпион стал известен за четыре тура до конца.

Команда из Санкт-Петербурга в седьмой раз в истории выигрывает национальный чемпионат. Причем «Зенит» становится чемпионом второй сезон подряд. Оба года командой руководит Сергей Семак.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

26-й тур

«Краснодар» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:4 (1:2)

Голы: Азмун, 5 (0:1). Уткин, 29 (1:1). Дзюба, 45 — с пенальти (1:2). Уткин, 50 (2:2). Азмун, 52 (2:3). Сутормин, 71 (2:4).

Нереализованный пенальти: Вандерсон Масиэл, 41 (вратарь)

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес (Фернандеш, 76), Газинский, Вилена (Сулейманов, 69), Олссон (Кабелла, 75), Уткин (Сергеев, 76), Вандерсон Масиэл, Кайю, Берг (Онугха, 82).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Иванович, Ракицкий, Караваев, Дуглас Сантос, Оздоев (Жирков, 46), Кузяев (Сутормин, 66), Барриос, Дзюба (Ерохин, 88), Азмун (Дриусси, 65), Малком (Ригони, 82).

Предупреждения: Барриос, 22. Кузяев, 45. Петров, 47. Олссон, 56. Вилена, 58. Мартынович, 60. Берг, 73. Дриусси, 78.

Судьи: Карасев. Елеференко, Мосякин (все — Москва).

ВАР: Турбин (Дмитров). Богданов (Верея).

5 июля. Краснодар. Стадион «Краснодар». 3518 зрителей.