«Зенит» отзаявил Сергеева

«Зенит» отзаявил нападающего Ивана Сергеева. Ожидается, что футболист продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов».

По информации Ивана Карпова, «Зенит» получит за игрока 200 миллионов рулей. Сергеев подпишет с самарцами контракт сроком на три года.

За самарский клуб форвард выступал до перехода в «Зенит». В минувшем сезоне Сергеев забил шесть мячей и отдал три ассиста в 26 играх РПЛ. В нынешнем чемпионате России нападающий трижды вышел на поле, но не отметился результативными действиями.