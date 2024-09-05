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Мовсисян: «Тикнизяну надо поскорее ехать в европейский чемпионат»

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Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян поделился мнением об интересе «Севильи» к 25-летнему полузащитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Однозначно, Тикнизян готов к уровню ла лиги. Интерес от «Севильи» говорит о том, что Наир высококвалифицированный футболист. Ему поскорее надо ехать в европейский чемпионат. Очень много примеров есть в футболе, когда многие футболисты раскрываются в более позднем возрасте, но Тикнизяну сейчас 25 лет. Я бы сказал, что он еще молодой и сейчас самый возраст для шага вперёд. Я думаю, что по игровым качествам, он готов заиграть в Европе», — сказал Мовсисян Metaratings.ru.

25-летний Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Сезон-2023/24 с 6 голами в РПЛ стал для него самым результативным в профессиональной карьере. В нынешнем в чемпионате России в его активе 6 игр и 2 гола.

Источник: Metaratings.ru
Наир Тикнизян
Юра Мовсисян
ФК Севилья
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