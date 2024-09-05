Батраков назвал Лоськова своим главным примером

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков назвал тренера железнодорожников и лучшего бомбардира в истории клуба Дмитрия Лоськова главным примером для себя.

19-летний Батраков является воспитанником московского клуба, он дебютировал за основную команду в сезоне-2023/24. В нынешнем розыгрыше РПЛ на счету игрока 3 гола и 5 результативных передач.

«Уделяю много времени после тренировок отработке стандартов и подач. Самый главный и близкий пример — это Дмитрий Вячеславович Лоськов, у него подачи с обеих ног. Это самый яркий пример. Мы с его сыном прошли вместе всю академию, часто ездили друг к другу в гости. Вместе выходили на поле, отрабатывали подачки и удары... Что-то я постарался перенять. Он [Лоськов-старший] постоянно подсказывает, обращает внимание на некоторые тонкости. Очень ему за это благодарен», — сказал Батраков в интервью клубной пресс-службе.

50-летний Лоськов является рекордсменом по количеству проведенных матчей (422) и лучшим бомбардиром (128 голов) в истории «Локомотива». С 2016 года он входит в тренерский штаб команды.