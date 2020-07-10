«Зенит» отправился в Грозный на матч с «Ахматом»
10 июля 2020, 14:39
Игроки «Зенита» вылетели в Грозный на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Встреча пройдет 11 июля и начнется в 18:30 мск.
Петербург ?? Грозный #АхматЗенит pic.twitter.com/wrgeVE39si— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) July 10, 2020
Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России-2019/20 и первым получил обновленный кубок премьер-лиги.
Петербуржцы имеют в своем активе 65 очков, «Ахмат» с 30 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.
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