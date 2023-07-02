«Пари НН» может подписать игрока «Уфы» Емельянова
Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов проходит просмотр в «Пари НН», сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, футболист начинал сборы с «Уфой» в Аше, однако несколько дней назад отправился на просмотр в нижегородскую команду. Отмечается, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заинтересован в подписании контракта с Емельяновым.
В прошедшем сезоне 23-летний полузащитник провел 30 матчей за «Уфу» во всех турнирах и отметился 3 результативными передачами.
По итогам сезона-2022/23 клуб из Нижнего Новгорода занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, однако сохранил прописку в РПЛ, победив «Родину» в стыковых матчах.
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