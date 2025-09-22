В КДК назвали оскорбительным баннер болельщиков «Зенита» в адрес министра спорта Дегтярева

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания по итогам 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Рассмотрим демонстрирование болельщиками «Зенита» несогласованного баннера оскорбительного характера. Плюс фанаты сине-бело-голубых скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что представители «Зенита» вызваны на заседание КДК после появления баннера в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева на матче против «Ахмата» (2:1).

Болельщики сине-бело-голубых на матче Кубка России вывесили оскорбительный баннер, с помощью которого выразили свое отношение к словам министра, который ранее заявил, что не знает главного тренера клуба Сергея Семака.