«Зенит» — «Оренбург»: видеотрансляция матча в 20.30
18:30
В среду, 15 июля, состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Оренбург». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.
«Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице, в то время как петербуржцы — досрочно завоевали золотые медали чемпионата страны.
Следить за матчем «Зенит» — «Оренбург» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Зенит» — «Оренбург»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...