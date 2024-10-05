«Зенит» — «Оренбург»: Мантуан реализовал пенальти на 61-й минуте

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«Зенит» открыл счет в матче 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 1:0. Игра проходит в Санкт-Петербурге.

На 61-й минуте гол с пенальти забил Густаво Мантуан.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Оренбург».