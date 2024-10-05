«Спартак» сыграет с «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ

«Спартак» и «Ростов» встретятся в 11-м туре чемпионата России в субботу, 5 октября. Игра на «Лукойл Арене» в Москве начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, трансляция начнется за 45 минут до стартового свистка. Также смотреть игру РПЛ можно на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального телеканала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры «Спартак» — «Ростов». Основные события встречи можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В 10 матчах РПЛ-2024/25 «Спартак» набрал 16 очков, а «Ростов» — 12. В 10-м туре красно-белые уступили «Локомотиву» (1:3), а ростовчане проиграли «Акрону» (0:2).