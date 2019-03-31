"Зенит" – "Оренбург": Анюков выйдет в старте хозяев

"Зенит" и "Оренбург" объявили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет сегодня, 31 марта, начало – в 14.00 (мск).

Стартовый состав "Зенита": Лунев – Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков – Оздоев, Барриос, Ригони, Дриусси – Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Городовой, Набиуллин, Нету, Маммана, Нобоа, Мусаев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Воробьев.

Стартовый состав "Оренбурга": Фролов – Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов – Бегич, Бреев, Афонин, Сутормин, Мишкич – Деспотович.

Запасные: Довбня, Шахов, Руденко, Сиваков, Чиркин, Маляров, Кулишев, Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 41 очками после 20 туров. "Оренбург" располагается на 10-й строчке с 26 баллами.

Все о чемпионате России – здесь